Cei doi șefi de stat au analizat stadiul implementarii proiectelor convenite cu ocazia vizitei președintelui Romaniei la Chișinau, la data de 29 decembrie 2020. Astfel, in 2021, Romania a donat Republicii Moldova echipamente medicale și de protecție impotriva COVID-19 in valoare de 2,3 milioane de euro, precum și o cantitate de peste 200.000 de vaccinuri, urmand ca in etapa urmatoare sa realizeze și donația celor 6.000 de tone de motorina destinata agricultorilor din Republica Moldova. Președintele Klaus Iohannis a reiterat mesajul ferm de susținere pentru agenda de reforme promovata de președintele…