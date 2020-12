Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri la vizita pe care a facut-o la Institutul Cantacuzino, ca totul este bine organizat, la modul practic, nu teoretic, in vederea inceperii vaccinarii. Seful statului a adaugat ca desi spera ca populatia sa se mobilizeze si sa se vaccineze pentru ca pana…

- Din cele 66.432 de șoferi controlați de polițiști in perioada 2 noiembrie - 13 decembrie, 11.435 au fost amendați pentru nerespectarea prevederilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform unui comunicat al poliției, potrivit Mediafax. In perioada menționata,…

- Intr-o conferința de presa, președintele Klaus Iohannis a asigurat ca nu va institui carantina la nivel național dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie, așa cum se vehicula. Acesta a mai spus ca se observa o tendința de scadere a numarului de infectari cu Covid-19. Președintele Klaus Iohannis a…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților indeamna clericii și monahii sa respecte cu strictețe masurile de prevenire impotriva raspandirii Sars-Cov-2 și sa intensifice activitațile de prevenire a raspandirii Covid19. Acest indemn postat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților apare dupa ce ...

- Vasile Banescu a avut o recactie dupa ce s-a anuntat ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restricții impuse de lupta impotriva Covid-19. "Noi cred ca trebuie sa ne concentram pe ce putem face in viitorul imediat. A vorbi despre anularea sarbatorii de Craciun mi se pare total deplasat in…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restricții impuse de lupta impotriva Covid-19. El susține ca oamenilor le va fi imposibil sa petreaca Sarbatorile așa cum o faceau in anii trecuți.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie:…

- In cursul lunii octombrie, intreaga rețea de 135 de magazine și doua depozite Kaufland Romania primește certificarea ce confirma ca toate masurile de siguranța impotriva raspandirii Covid-19 sunt implementate corect, complet și sunt conforme cu standardele sanitare, anunța MEDIAFAX.Certificatul…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului Gorj, au fost desfașurate 9 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 187 de polițiști, jandarmi și polițiști…