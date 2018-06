La fel ca anul trecut de ziua sa, presedintele nu are un program special in aceasta zi. Conform agendei oficiale, Klaus Iohannis va participa astazi, la Biblioteca Centrala Universitara "Carol I", la evenimentul de lansare World Development Report: „Learning to Realize Education's Promise" si il va primi la Cotroceni pe ministrul Afacerilor Externe din Finlanda.

In urma cu un an, el le-a multumit pe Facebook celor care i-au transmis urari: "Va multumesc pentru toate gandurile bune si mesajele pe care mi le-ati transmis astazi! Imi sunteti alaturi, iar sustinerea voastra inseamna foarte…