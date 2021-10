Stiri pe aceeasi tema

- 12 pacienți COVID-19 in stare critica vor fi transferați astazi in spitale din Ungaria. Este vorba despre 5 pacienți intubati care vor fi transferați in centrul universitar din Debrecen și 7 pacienți (2 intubați și 5 cu necesar de oxigen) care vor fi transferați in centrul universitar din Szeged. Toți…

