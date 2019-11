Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, care candideaza pentru cel de-al doilea mandat, a declarat sambata dupa-masa, la o intalnire electorala organizata in municipiul Bistrita, ca el nu se afla in competitie electorala cu PSD, ci in razboi cu acest partid, motivul fiind acela ca social-democratii au guvernat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Bistrița, ca nu crede ca lipsa unei dezbateri cu Viorica Dancila va influența negativ prezența la vot in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, deoarece romanii sunt foarte interesați sa participe in numar mare la scrutin.

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a declarat ca actualul presedinte al tarii, Klaus Iohannis, a castigat alegerile atat in judetul nostru, cat si in toata tara. Liderul liberal a mai precizat ca este a doua victorie electorala pentru PNL Maramures intr-un singur an. “Presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat miercuri Partidul Social Democrat despre care a spus ca a atacat justitia, economia, investitorii, marile sisteme publice si a sustinut ca noul executiv va incepe sa lucreze pentru romani. "Voi si cu mine suntem in razboi cu PSD si o sa il castigam. Mai avem trei…

- "Daca imi amintesc eu bine, cand a fost cazul Caracal, de care domnul presedinte si-a amintit dupa trei luni, dansul era in vacanta, eu m-am intors in Bucuresti si am luat primele masuri. Deci, eu cred ca nu trebuie sa folosim o tragedie ca o tema de campanie electorala. Aceste lucruri se pot discuta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea referitoare la Ordonanta de Urgenta 103/2018 privind majorarea indemnizatiilor veteranilor de razboi, care prevede ca sotul supravietuitor sa beneficieze de suta la suta din indemnizatie, fata de jumatate...

- Tensiunea campaniei electorale se simte puternic. Președintele Klaus Iohannis a refuzat fara nici o motivație o remaniere guvernamentala și mai apoi a refuzat tot nemotivat și numirea unor interimari dupa ieșirea ALDE de la guvernare. Premierul Viorica Dancila a sesizat Curtea Constituționala (CCR)…

- “Ce prostie și asta, ce tâmpenie. Daca doriți sa discutați bârfe și șușanele nu v-ați gasit omul. Eu am venit sa discut probleme de administrație, raspund la aceasta întrebare. Exclus. O mai mare tâmpenie ca asta nu exista. Competiția electorala e competiție electorala,…