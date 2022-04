Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Regatului Belgiei, Alexander De Croo. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune, conform Agerpres. Premierul Belgiei efectueaza o vizita in Romania.…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca au mers duminica, impreuna cu ministrul francez al Apararii, Florence Parly, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde au sosit militarii trimisi de Franta in tara noastra in cadrul Forței de Raspuns a NATO. Klaus Iohannis a precizat ca…

- Agresiunea declansata de Rusia afecteaza fundamental securitatea europeana Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Foto: Sorin Cealera. Agresiunea militara declansata de Federatia Rusa împotriva Ucrainei afecteaza fundamental si în mod dramatic securitatea europeana, a afirmat,…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca au mers astazi la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, impreuna cu ministrul francez al Apararii. Florence Parly s-a intalnit cu militarii trimisi de Franta in tara noastra.

- Președintele american Joe Biden are vineri, de la ora 18:00, o discuție telefonica cu șefi de stat și guverne din alianța NATO despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters . Potrivit Casei Albe, vor participa liderii din Canada,…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Presedintele Klaus Iohannis si Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, au vizitat, vineri, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. O mie de militari americani, staționați pana acum in Germania, vor ramane in Romania cat va fi nevoie, in contextul tensiunilor generate…

- Presedintele Klaus Iohannis si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au ajuns, vineri, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. "Poporul roman și eu personal suntem recunoscatori președintelui Biden ca a trimis trupe. Ne aflam la 200 demile de Crimeea anexata ilegal și la cateva…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat miercuri, 2 februarie, intr-o vizita oficiala la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” din Campia Turzii, județul Cluj, unde a susținut o declarație de presa.