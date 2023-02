Stiri pe aceeasi tema

- Romania a alocat 10 milioane de euro pentru reluarea producției de „muniție de calibru greu”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spataru. Banii au fost alocați din bugetul național, in urma unor discuții purtate in anul 2022. Este vorba de proiectile de calibrul 152 milimetri (vechiul standard,…

- Ca parte a eforturilor mai ample ale Uniunii Europene de a diversifica resursele energetice in contextul razboiului din Ucraina, liderii Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei și Ungariei au semnat sambata (17 decembrie) un acord privind construirea unui cablu electric pe sub Marea Neagra pentru a transporta…

- In apropiere de Palatul Parlamentului, la cea XI-a editie a Forumului Aspen, lideri importanti discuta despre cum arata viitorul Ucrainei si ce se poate face pentru reconstructia acestei tari macinate de un razboi ilegal.

- Muncitorii care au reparat o ruta feroviara in regiunea Harkov au facut posibila reluarea circulației trenurilor in zona dupa intreruperea cauzata de bombardamentele rusești. Trenurile care leaga orașul ucrainean Harkov de satul Tsupivka, de langa granița cu Rusia, au inceput sa circule din nou luni…

- Statele Unite ar urma sa anunte astazi un ajutor financiar „substantial” acordat Ucrainei pentru a o sprijini sa faca fata daunelor pe care Rusia le-a provocat infrastructurii sale energetice, in marja reuniunii NATO din Romania, au indicat luni inalti responsabili americani, scrie AFP.Acest ajutor,…

- Ministrii de Externe din Grupul celor Sapte (G7) vor discuta saptamana viitoare, in cadrul unei reuniuni la Bucuresti, modalitati de a sustine in continuare Ucraina in asigurarea aprovizionarii sale cu energie, a scris joi pe Twitter ministrul german de Externe, Annalena Baerbock,

- Vecinul uneia dintre victimele rachetelor ce au lovit Polonia spune ca „ Toata lumea se teme”, dar viața va merge inainte. La cateva ore dupa ce o racheta ratacita a adus moartea in satul lor, locuitorii din Przewodow, situat in sud-estul Poloniei, s-au luptat miercuri (16 noiembrie) sa conștientizeze…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat miercuri ca presupusul atac cu racheta asupra teritoriului polonez arata ca Occidentul creste probabilitatea inceperii unui nou razboi mondial, relateaza RIA Novosti. „Povestea ucraineana a ‘atacului cu rachete’ asupra unei ferme poloneze dovedeste un…