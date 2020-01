Iohannis a fost intrebat de ziariști cum comenteaza declarația premierul Ludovic Orban, legata de scutirea de impozit pe venit (de 10%) acordata IT-istilor, ca „tratamentul fiscal egal al cetațenilor și al firmelor reprezinta un obiectiv al guvernarii noastre”.

„In esența este adevarat, orice caștig in Romania se impoziteaza. Insa trebuie sa vedem și cealalta parte, aceste scutiri care s-au facut in sectorul IT au facut ca sectorul in doar zece ani sa creasca de la ceva nesemnificativ la 6% din PIB”, a aratat președintele.