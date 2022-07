Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca de el nu va trece nicio lege care contine prevederi care nu respecta principiile de baza dupa care functioneaza o democratie, referindu-se la proiectele privind legile securitatii nationale.

Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, de la ora 12.00, la bilantul Serviciului Roman de Informatii pentru anul 2021, informeaza Administratia Prezidentiala.

In doar cateva ore, comunitatea Declic a adunat peste opt mii de semnaturi, iar numaarul lor tot creste, impotriva modificarilor pregatite de actuala coalitie la legile sigurantei nationale. Controversatele modificari din proiectele privind siguranța naționala au starnit o reactie adversa tot mai vehementa…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca este posibil ca pachetul legilor sigurantei nationale sa se discute in coalitia de guvernare, mentionand ca a vazut aceste acte normative, dar pana acum nu a avut loc o discutie oficiala pe aceasta tema, relateaza Agerpres. „Este posibil sa se discute…

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri cu privire la legile siguranței naționale ca pana nu vine la Parlament tot pachetul de legi nu dorește sa comenteze despre propuneri. „Nu putem discuta despre legile siguranței naționale, pana nu vine intregul pachet la Parlament cu avizele din…