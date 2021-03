Klaus Iohannis, despre carantinarea Bucureștiului: Se impun măsuri suplimentare Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest lucru. Restricții probabil sunt necesare acolo unde se formeaza aglomerații și probabil este nevoie de a reduce aceste aglomerații, in special in weekend. Probabil vor trebui schimbate orele de deschidere și pentru magazine și pentru mall-uri. Pe scurt, trebuie evitate aglomerarile și este in interesul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

