Klaus Iohannis, despre carantina totală după alegerile parlamentare Dat fiind numarul mare de cazuri zilnice de COVID-19, multa lume se intreaba daca dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie, autoritațile vor institui carantina totala in Romania. Președintele Kluas Iohannis a dat raspunsul intr-o conferința de presa. Șeful statului, Klaus Iohannis a asigurat romanii ca nu exista intenția de lockdown in Romania dupa alegerile parlamentare ce vor avea loc in data de 6 decembrie. Acesta a aratat ca in zonele unde a fost impusa carantina locala, numarul cazurilor noi a scazut semnificativ dupa o saptamana. Citește și: Masura prin care ar putea fi evitata carantina… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

