- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca relocarea unor companii in Romania, pe fondul razboiului din Ucraina, poate reprezenta o oportunitate care sa-i incurajeze pe cei care vor sa revina in tara noastra. Seful statului a mai subliniat, intr-un mesaj publicat cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni,…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a facut astazi o vizita la Spitalul Colentina din București, cu prilejul Zilei Internaționale a Asistentului Medical. La finalul acestia, președintele a facut declarații, intre altele, vorbind despre inflația record de 13,8% din luna aprilie, anunțata ieri de Institutul…

- "Vor mai fi doua sau trei luni complicate. Un puseu inflaționist care la baza are criza prețurilor la energie, efectele conflictului asupra fluxului de comerț cu petrol, distorsionarea unor lanțuri de aprovizionare pe zona alimentara. La acest puseu inflaționist, toata Europa trebuie sa se adapteze.…

- Cum de a reușit Viktor Orban sa-și mai asigure un mandat in Ungaria? Sondajele lasau o umbra de speranța pentru opoziție. Jurnalistul Catalin Hopulele a participat acum doua saptamani la manifestațiile de „Ziua Maghiarilor de Pretutindeni” de la Budapesta, din fața Parlamentului unde acum 174 de ani…

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o intrevedere cu Directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) , Hans Henri P. Kluge, la care au participat președintele și vicepreședintele Comisiei protecție sociala, sanatate și familie, Dan Perciun și…

- Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul Spaniei Pedro Sanchez au discutat joi, in cadrul unei intalniri la Palatul Cotroceni, despre razboiul din Ucraina și consecințele invaziei rusești. Cei doi au abordat problema energetica, precum și cea umanitara a conflictului declanșat de Vladimir Putin.