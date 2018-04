Klaus Iohannis, avertisment dur pentru Guvern în privinţa pensiilor şi salariilor: Veşnicele schimbări aduc bulversări şi incertitudini "Cred ca aceste vesnice schimbari aduc bulversari si incertitudini. Am observat ca PSD a facut hobby din a schimba tot ce functioneaza in Romania. A schimbat sistemul de impozite si taxe, a marit salariile pana le-a micsorat, acum vrea sa desfiinteze Pilonul II de pensii. Nu e bine asa. Se poate guverna si asa, dar nu ies rezultate bune. Parerea mea este ca lucrurile care au fost stabilite pentru multi ani, si PSD a fost acolo in Parlament, nu cred ca poate sa faca abstractie, nu e bine. (...) Daca se schimba trebuie nu trebuie legile Justitiei, se schimba trebuie nu trebuie impozitarea, salariile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

