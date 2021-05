Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut in urma cu puține minute o declarație de presa, la finalul unei ședințe cu premierul și mai mulți miniștri in care s-a discutat despre masurile de relaxare de la 1 iunie.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut anunșul mult așteptat de romani! Din 15 mai se renunța la purtarea maștii de protecție in spații deschise, cu cateva excepții. Și crestricțiile privind circulație pe timpul nopții au fost eliminate, urmand și alte relaxari de la 1 iunie.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi o serie de masuri de relaxare care vor fi aplicate in perioada urmatoare aratand ca acestea vor fi luate in patru etape: 15 mai, 1 iunie, 1 iulie și 1 august. Astfel, obligativitatea purtarii maștii in aer liber va fi eliminata de sambata, 15 mai. Va ramane…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut declaratii de presa astazi, la Palatul Victoria, la sfarsitul sedintei de lucru cu Prim ministrul Romaniei si membri ai Guvernului."In sedinta de astazi am stabilit niste tinte de vaccinare: ne propunem ca la 1 iunie sa avem 5 milioane, la 1 iul 6 milioane, la…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații in contextul in care Bucureștiul a reintrat oficial, de joi, in scenariul verde iar agenții economici din industria ospitalitații si din industria spectacolelor pot primi public in limita a 50% din capacitate. Potrivit informațiilor oficiale, peste 2,6…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, incepand din 15 mai, "vom avea o relaxare pas cu pas", care va include renuntarea la mai multe restrictii. "Am elaborat calendarul care cuprinde acesti pasi pana la 1 septembrie, urmand ca la sfarsitul verii sa avem o evaluare pentru a stabili masurile…

- Ministerul Sanatații va elimina obligativitatea purtarii maștilor de catre elevi la orele de sport care se desfașoara in spații deschise. “In spațiul exterior, masca nu este obligatorie pentru orele de sport”, a declarat, pentru Edupedu.ro , ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu.Va fi modificat ordinul…