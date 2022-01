Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut astazi o declaratie de presa la Palatul Cotroceni in care a prezentat concluziile sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.Am incheiat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in care am abordat situatia de securitate din Zona Extinsa a Marii Negre…

- „Ca un adevarat conducator al fortelor de reactie rapida, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reactionat aproape imediat ce presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat ca va trimite trupe pe teritoriul tarii noastre daca va fi nevoie . Germanofilul presedinte al Romaniei a scris pe Twitter…

