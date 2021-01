Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 12 ianuarie 2021, prima conferința de presa din acest an. In debutul discuției cu jurnaliștii, șeful statului a transmis ca in 2021 sunt doua direcții majore pentru Romania, succesul campaniei de vaccinare și relansarea economiei. Iata primele…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Primul oficial din Romania care s-a imunizat impotriva Covid-19 este Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Valeriu Gheorghița a fost vaccinat la centrul amenajat in policlinica Spitalului Militar Central din București. Timp de 15 minute de la vaccinare, Valeriu Gheorghița…

- In urmatoarele doua zile sunt așteptate noi tranșe de vaccin, care vor ajunge la mai multe spitale din țara. In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 au fost administrate aproape 10% din prima tranșa de doze de vaccin care au ajuns in Romania chiar in ziua de Craciun. Campania de vaccinare…

- O persoana vaccinata impotriva coronavirusului incepe sa dezvolte imunitate dupa aproximativ 14 zile de la momentul injectarii primei doze, insa beneficiile maxime se obțin la 7 zile dupa administrarea celei de-a doua doze, a spus dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania.…

- Sedinta CSAT, programata la 3 decembrie Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii , pe a carei ordine de zi este inclusa tematica referitoare la Strategia de vaccinare anti-COVID-19 în România, va avea loc pe 3 decembrie, a anuntat…

- In cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o miercuri seara, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat daca se va vaccina in mod public. „Daca se crede ca asta ar ajuta, cu placere. Eu sunt pentru vaccinare!”, a raspuns ferm presedintele Iohannis. Cand vin primele doze de vaccin in tara noastra?…

- In cadrul sedintei de luni, 23 noiembrie, cu tema „Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala” desfasurata la Palatul Cotroceni si condusa de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost subliniat ca Ministerul Apararii Nationale are un rol foarte important de sprijin al…