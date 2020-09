Stiri pe aceeasi tema

- "Am votat si m-am simtit puternica. M-am simtit puternica sa lupt pentru un Bucuresti in care pilele nu mai sunt in fruntea administratiei, ci acolo ajung oameni competenti. Am votat pentru un Bucuresti curat, am votat pentru un Bucuresti in care sa te poti urca in autobuz si sa stii ca acolo este…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ajuns la ora 9:30 la liceul Jean Monnet din București, pentru a vota la alegerile locale. La ieșirea de la urne, șeful statului a spus ca "este foarte, foarte important sa mergem la vot"."Azi este o zi importanta. Cand sunt alegeri, este foarte, foarte important…

- O parte dintre bucureșteni s-a trezit duminica la primele ore ale dimineții pentru a-și exercita dreptul de vot pentru alegerile locale.Astfel, la ora 08.00, la secția de votare de la Liceul ”Eugen Lovinescu” din Capitala, s-a format o coada impresionanta.Oamenii au așteptat insa in liniște sa le vina…

- Programul de vot al liderilor de partid, membrilor Executivului si al principalilor candidati la alegerile locale de duminica. Primarul Capitalei Gabriela Firea, candidat al PSD pentru un nou mandat, a votat duminica dimineata, imediat dupa deschiderea urnelor, afirmand ca a votat cu gandul la toti…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat asigurari ca școlile nu se vor inchide, adaugand ca "PSD se ocupa de impraștierea de minciuni in public", dupa ce Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita electorala in județul Buzau, a declarat ca scolile vor ramane inchise și dupa alegerile locale , iar elevii…

- Desi are inca dreptul de vot suspendat, fostul premier Adrian Nastase se declara interesat de alegerile locale. Fostul lider PSD indeamna alegatorii sa nu lase Bucurestiul pe mainile lui Nicusor Dan, insa nu il uita nici pe Traian Basescu. Potrivit lui Nastase, un vot pentru Gabriela Firea echivaleaza…

- Daca PNL, USR-PLUS și PMP nu vor avea candidați unici la primariile de sector, actualii primari ai PSD vor avea prima șansa la alegerile locale, susține candidatul dreptei pentru Capitala, Nicușor Dan. El spune, totodata, ca nu și l-ar dori drept contracandidat pe Traian Basescu, fostul președinte intenționând…

- Alegerile locale vor avea loc pe data de 27 septembrie, a decis, miercuri, Camera Deputaților. Decizia acestui for decizional a fost luata astazi cu 253 de voturi "pentru", doua voturi "impotriva" și 36 abțineri. Legea care stabilește data scrutinului urmeaza acum sa ajunga la președintele Klaus Iohannis,…