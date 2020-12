Stiri pe aceeasi tema

- Decretul de desemnare a lui Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru a fost publicat marti in Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Florin Citu sa formeze Guvernul dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu partidele si formatiunile politice…

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul prin care il desemneaza pe Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform articolului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul prin care il desemneaza pe Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform articolului…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, in aceatrai seara, pe Florin Citu pentru pozitia de prim-ministru. Desemnarea vine dupa o noua runda de negocxieri, de la care a lipsit insa PSD. Florin Citu este sustinut de o coalitie formata din PNL, USR PLUS si UDMR. Presedintele Klaus Iohannis l-a avut…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. "In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, presedintele Klaus Iohannis…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis il desemneaza in functia de prim-ministru interimar pe Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a fost publicat luni seara in Monitorul Oficial. De asemenea, a fost publicat si decretul prin care seful statului a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 5 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și padurilor, și se constata incetarea funcției de membru al Guvernului; Decret prin care se numește in funcția de…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul prin care a luat act de demisia lui Costel Alexe din funcția de ministru al Mediului, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. De asemenea, prin decret, de constata incetarea funcției de membru al Guvernului a lui Alexe . Aceste decizii…