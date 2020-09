Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de rechemare pentru 12 ambasadori ai Romaniei, printre care si cei din Rusia, Turcia, Ungaria, Olanda sau Irak.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 septembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind rechemarea domnului Gabriel…

- Calitatea semnalului 4G in rețelele de telefonie mobila pentru 12 din cele 43 de localitați aflate in scenariul roșu, cu o rata de infectare peste 3 la mia de locuitori, arata ca școala online este in pericol, potrivit unei analize facute de Edupedu.ro. Sursa citata a verificat calitatea semnalului…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a acuzat vineri, pentru prima data, Statele Unite ca dirijeaza protestele antiguvernamentale din tara sa si, de asemenea, Uniunea Europeana ca ar fi intrat in acest joc al SUA, transmit agentiile EFE si AFP, citate de Agerpres. ”Statele Unite planifica si dirijeaza…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea Guvernului privind amanarea dublarii sumelor privind alocațiile copiilor. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 14 ianuarie 2020, legea ce prevedea dublarea alocatiei de stat pentru copii, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii…