- La simpozionul organizat la Universitatea Vytautas Magnus din Kaunas seful statului va sustine o alocutiune in cadrul panelului prezidential.La finalul summitului dedicat intaririi Flancului Estic al NATO, sustinerii Ucrainei si Republicii Moldova, cei patru presedinti vor sustine declaratii de presa…

- Vineri, in a doua zi a vizitei in Lituania, seful statului va participa la simpozionul "The Idea of Europe", organizat la Kaunas de Universitatea Vytautas Magnus, unde va sustine o alocutiune in cadrul panelului prezidential.De asemenea, presedintele Iohannis va lua parte, impreuna cu omologii din Lituania,…

- „Am avut discuții pe gestionarea corecta a actualelor provocari. Criza energetica: am subliniat importanța colaborarii pentru reducerea prețurilor.Am vorbit despre situația foarte dificila in care se afla Republica Moldova și am prezentat masurile de sprijin multifațetate ale Romaniei.Am discutat și…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza, miercuri, o vizita oficiala in Letonia, unde se va intalni cu președintele Republicii Letonia, Egils Levits, la Castelul Riga. transmite Administrația Prezidențiala. Președintele Romaniei va merge, joi, și in Lituania, unde se va intalni cu omologul…

- Potrivit sursei citate, Klaus Iohannis va efectua o vizita oficiala in Republica Letonia, mai exact la la Riga, in data de 23 noiembrie 2022, urmata de o vizita oficiala in Republica Lituania, la Vilnius, in data de 24 noiembrie.Totodata, pe 25 noiembrie, șeful statului va participa la simpozionul internațional…

- Republica Moldova necesita o atentie speciala intrucat, pe langa faptul ca este vulnerabila din cauza frontierei cu Ucraina si a problemelor cu alimentarea cu electricitatea, se confrunta cu o situatie in care oricand o alta opozitie foarte ostila poate face pasul inainte, a declarat miercuri, 12 octombrie,…

- Romania, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia și Slovacia - statele NATO din Europa Centrala și de Est - au lansat duminica un mesaj comun in susținerea Ucrainei. Liderii țarilor amintite arata ca nu vor recunoaște niciodata referendumurile ilegale organizate de…

- Confruntata cu o crestere puternica a numarului de intrari din Rusia, Finlanda isi va inchide frontierele incepand de joi, 29 septembrie, la miezul noptii (21.00 GMT), pentru cetatenii rusi cu vize de turism in spatiul Schengen, a anuntat guvernul, relateaza AFP, Reuters și Agerpres . Anuntul mobilizarii…