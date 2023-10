Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, o convorbire telefonica cu Presedintele Statului Israel, Isaac Herzog, in cadrul careia a condamnat inca o data atacurile teroriste inacceptabile impotriva Israelului si a exprimat regretul ca aceste acte violente s-au soldat cu numeroase victime in randul civililor nevinovati. Cei doi presedinti au exprimat, totodata, profundul regret pentru faptul ca printre persoanele care si-au pierdut viata se afla si doi cetateni romani. Seful statului a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ofere asistenta de urgenta in orice moment, daca va fi…