Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca realitatea economica a țarii, gasita dupa guvernarea PSD, face aproape imposibil obiectivul ca Romania sa treaca la moneda euro in anul 2024.

Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au vizitat miercuri Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Iohannis si sotia sa s-au fotografiat cu un grup de pelerini romani.

Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca prin masurile luate de actualul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, Romania va avea dezechilibre economice majoe și o situație economica extrem de dificila.

Vicepremierul Raluca Turcan susține ca prin intermediul PNDL mulți primari au risipit banii publici și tocmai de aceea Guvernul nu va deconta facturi in valoare de 53 de milioane de lei. Turcan arata ca Executivul va continua seria verificarilor, iar cei care nu și-au facut treaba vor raspunde in…

Președintele Klaus Iohannis a depus, sambata, la Troita din Piata Universitatii, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției. In aceasta zi, in urma cu 30 de ani, incepea Revoluția in Capitala. Președintele a tinut si un moment de reculegere.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a depus, la Troita din Piata Universitatii, o coroana de flori in memoria victimelor Revoluției, in Piața Universitații, la 30 de ani de cand in aceasta zi revoluția a izbucnit si in Capitala.

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, o coroana de flori in Piata Universitatii, in memoria victimelor Revolutiei din decembrie 1989. Dupa ceremonie, el a discutat timp de mai multe minute cu oamenii prezenti in zona.

Guvernul Orban a depus juramantul la Palatul Cotroceni. Iohannis: "Ma tem de ce vor gasi noii miniștri in ministere" Guvernul Orban, votat, luni, in Parlament, a depus juramantul la Palatul Cotroceni, in fața președintelui Klaus Iohannis. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat,…