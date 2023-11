KineDok revine la Cinema Arta cu scurtmetraje „Sahia Vintage”

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „O poveste din Montana”, care spune povestea a doi frați vitregi instrainați, care se intorc acasa la ferma pe o iubeau candva, va fi... The post „O poveste din Montana”, pe marele ecran la Cinema Arta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Doua ore despre si cu muzica, muzica adevarata ce probabil o vom asculta și peste 40 de ani și care dainuie deja de 30, 40... The post Muzica face comunismul mai usor de privit in „Ring”-ul din Cinema Arta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat Voodoo Films. Festivalul Les Films de Cannes revine in aceasta toamna la Arad. Intre 25 și 27 octombrie, la Cinema Arta, publicul este invitat... The post Festivalul Les Films de Cannes a Arad revine, intre 25 și 27 octombrie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat. „Fuziunea prin absorbție prin care ALDE se integreaza in PNL este un obiectiv politic prin care se urmarește unirea forțelor de dreapta din Romania.... The post Fuziunea PNL–ALDE a fost semnata și la Arad. Astfel, fostul viceprimar Tiberiu Dekany revine in PNL appeared first on Special Arad…

- Comunicat. Documentarul „Vulturii din Țaga“, regizat de Manuel Ghervas și Adina Popescu, va deschide seria proiecțiilor din cadrul proiectului KineDok, la Cinematograful „Arta“ din Arad.... The post „Vulturii din Țaga“, prima proiecție din cadrul KineDok 2023, la Cinematograful „Arta“ din Arad appeared…

- Muzicalul „Omul spectacol“ / „The greatest showman“ (regia: Michael Gracey), care celebreaza nașterea show business-ului și este inspirat de povestea lui P.T. Barnum, vizionarul care... The post Muzicalul „The greatest showman“, pe marele ecran, la Cinema Arta appeared first on Special Arad · ultimele…

- Nu e o știre de o importanța capitala, știm. De fapt, informația de fața nici nu poate fi considerata o știre, decat o (noua) mostra... The post Dupa pagina „Cinema Arta”, CMCA și-a clonat și propria pagina de Facebook appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Filmul „Acolo unde canta racii“ / Where the Crawsdads Sing (r. Olivia Newman), ecranizare dupa romanul cu același nume, care a cucerit de-a lungul anilor... The post Filmul „Acolo unde canta racii“, pe marele ecran, in gradina de vara de la Cinema Arta appeared first on Special Arad · ultimele știri…