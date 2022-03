Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Kanye West a fost suspendat temporar de pe Instagram pentru ca a incalcat politica retelei de socializare cu privire la regulile anti-hartuire, scrie Variety. Suspendarea inseamna ca starul, urmarit de mai mult de 15 milioane de persoane, nu mai poate publica sau comenta si nu va mai…

- Anamaria Prodan are o noua cucerire? Vedeta a vorbit despre faptul ca exista un nou barbat in viața ei in cadrul podcast-ului ,,Fița cu Adița" și se pare ca acesta este un om foarte bogat din Emiratele Arabe.

- Kim Kardashian a filmat un videoclip pentru VOGUE , in care a prezentat vila sa de lux. Casa in care locuiește vedeta internaționala este fabuloasa și are o gradina imensa, dar și un teren de basket. Fosta soție a lui Kanye West și-a vopsit cele trei mașini de lux astfel incat sa se potriveasca la culoare…

- Valul de jigniri si atacuri la adresa lui Pete Davidson, lansate de Kanye West (44 de ani), in weekend, nu a ramas fara ecouri. Kim Kardashian i-a trimis o serie de mesaje disperate, pe care rapper-ul le-a facut publice, iar actual iubita, Julia Fox, a decis sa puna punct relatiei de doar doua luni…

- Kim Kardashian și Pete Davidson au o relație și nu se sfiesc sa arate lumii intregi acest lucru. Vedeta/ mogulul din industria cosmetica ia in serios relația cu indragitul comediant și se afișeaza cu el in fața tuturor. Actorul de la SNL participa deja la evenimente de familie și la ieșiri alaturi de…

- Kanye West, despre noul iubit al lui Kim Kardashian: „Se imbraca de la Mall” Kanye West pare ca nu a trecut insa definitiv peste relația cu Kim Kardashian. Dupa ce a rugat-o fara succes sa se intoarca la el, acum da de pamant cu noul iubit al acesteia. Surse din apropierea rapper-ului susțin ca acesta…

- Kanye West a facut o schimbare neașteptata la inceput de an. Rapperul a fost surprins in compania actriței Julia Fox și pare ca este mai decis ca niciodata sa-și gaseasca o noua iubita. Astfel ca a renunțat sa mai faca pași spre o noua impacare cu fosta lui soție, Kim Kardashian.