Cu cateva ore dupa ce evocase "o noua arma strategica" si pusese capat moratoriului asupra testelor nucleare, liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pare sa vrea sa evite recunoasterea unor erori diplomatice, comenteaza miercuri AFP si Huffington Post. Liderul nord-coreean pare sa fi decis sa nu-si pronunte discursul de Anul Nou in aceasta zi de 1 ianuarie 2020, o alegere deliberata pentru a evita sa admita erori in politica sa diplomatica cu Washingtonul, potrivit unor analisti. Kim Jong-Un pronunta acest discurs in fiecare an din 2013, o traditie mostenita de la bunicul sau, Kim Ir-Sen, fondatorul…