Kilogramul de miel de Paște, la secret în unele supermarketuri Kilogramul de carne de miel este ținut la secret de catre supermarketurile din Targu Jiu. Au aparut ofertele la carne de miel, prezentate in pliante și revistele tiparite, insa sunt disponibile doar fotografii, fara sa fie afișat prețul. Este pentru prima data cand promovarea produselor alimentare specifice sarbatorilor pascale se face fara sa fie cunoscut prețul. Astfel, cumparatorul nu iși poate face o imagine legat de coșul de cumparaturi pentru Paște. Cu toate acestea, cel puțin in zonele submontane din Gorj unde sunt mulți crescatori de ovine este vehiculat un preț orientativ de 40 de lei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lidl Romania continua sa sprijine persoanele vulnerabile din toata țara și organizeaza in 182 de magazine, inclusiv cele din Campia Turzii și Turda, o noua colecta de alimente, in parteneriat cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai sunt trei saptamani pana la cea mai mare sarbatoare de peste an, Invierea Domnului. Si cum preparatele din carnea de miel sunt nelipsite de pe masa de Paste, comerciantii, dar si taranii au inceput sa-si scoata la vanzare animalele pe Internet. Pe site-urile de profil din Argeș gasiți diverse oferte,…

- Egiptul este vedeta de Paști acesta și deja nu se mai gasesc locuri pentru zborurile din Targu Mureș pentru perioada sarbatorilor. Este și vacanța pentru copii, prin urmare, se fac rezervari pentru sejururi de o saptamana. La aceasta data, in Egipt vremea este prielnica iar prețurile imbatabile: intre…

- A avut loc ședința ordinara a Colegiului Prefectural al județului Dambovița, in cadrul careia a fost aprobata Hotararea privind planul de masuri pentru supravegherea condițiilor de desfacere a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, precum și pentru asigurarea unui climat corespunzator de…

- Multe gospodine incearca in special in aceasta perioada sa gaseasca rețete pe care sa le prepare pentru familie in perioada postului de Paște. Exista gogoși extrem de delicioase pe care sa le consumi și in timpul regimului alimentar mai strict pentru creștini. Maicuțele de la manastiri din toata țara…

- Kilogramul de carne de miel se va vinde in acest an cu preturi cuprinse intre 30 si 40 de lei. Ciobanii spun ca daca pretul va fi prea mic pe piata interna, atunci mieii vor fi livrati la export, in tarile arabe.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, ii ia iar peste picior pe romani! El a afirmat, referindu-se la pretul mielului de Paste, ca va costa "fix cat vom plati pe el", mentionand ca, in functie de cerere si oferta, se va regla si pretul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In perioada sarbatorilor Pascale, multi romani se intorc acasa pentru a petrece timp pretios alaturi de prieteni si familie. In timp ce o parte dintre acestia prefera sa se deplaseze cu masina personala, multi opteaza pentru alte mijloace de transport si isi indreapta atentia spre serviciul de inchiriere…