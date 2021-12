Killa Fonic și Roxen lansează videoclipul „Crazy VALORANT” „Crazy VALORANT” este o colaborare mult așteptata dintre cei doi artiști. Atat Killa Fonic, cat și Roxen sunt doua dintre cele mai recunoscute voci din Romania, dar și din spațiul internațional. Roxen se bucura de un hit in Rusia și CIS prin piesa „Money Money”, care momentan este pe locul #7 al difuzarilor pe radio in Rusia. Dupa lansarea piesei, acum vorbim de videoclipul piesei care este un gameplay artistic al jocului. Tonurile dinamice, vibrante și explozive ale scenelor cu cei doi artiști, in combinație cu inserțiile din VALORANT te transpun instant in acțiunea jocului. Așa cum intuim inca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

