- Cezar Guna lanseaza „Scorpion”, o melodie inspirata din trairile sale, in cadrul seriei THE SESSION, in care artiștii Global Records iși exprima propria identitate artistica prin intermediul unor piese de suflet. „ descrie o stare in care știi ca ești prins, dar din care nu vrei sa scapi. Fetele scorpion,…

- Dupa colaborarea cu Carla’s Dreams pentru piesa „Bambolina”, cu care a și fost pentru prima data no. 1 pe radio, Killa Fonic are un nou featuring neașteptat: acesta lanseaza impreuna cu NANE piesa „HAOLO”. Nu este pentru prima data cand Killa Fonic și NANE lucreaza impreuna la o piesa, amandoi s-au…

- O intalnire relaxata, ca intre prieteni, se poate transforma ulterior intr-o colaborare frumoasa, pentru o piesa de pus pe repeat. Proconsul si LORA lanseaza single-ul „Prea tarziu”. Melodia „Prea tarziu” este compusa de catre Siakas Evangelos (Alama), Elena Morosanu, Vlad Munteanu si Serban Cazan.…

- Vanotek surprinde cu o noua piesa care se numește ”Take Me” și este in colaborare cu Myata, o artista de succes din Ucraina. Piesa a fost compusa de Minelli, Vanotek, Alexandra Tirtirau și produsa de Vanotek. Videoclipul are un vibe retro, al anilor 80, iar piesa consolideaza sound-ul Vanotek, atat…

- Dupa filmari in deșert, la aproape 50 de grade Celsius, la Salvation Mountain, in SUA, Smiley lanseaza „My Love”, o piesa-terapie pentru orice relație de iubire. Smiley lanseaza “My Love”, o piesa-terapie pentru relațiile de iubire incercate de timp și de timpuri. “Piesa «My Love» este ca o declarație…

- Hit-ul „Strazile din București” primește o reinterpretare acustica cu ajutorul lui Florian Rus, reinterpretare care subliniaza cumva sentimentul melancolic ce a stat la baza piesei. Piesa originala, in colaborare cu MIRA, se bucura de succes atat in digital, cat și la radio. A intrat aproape imediat…