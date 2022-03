Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis marți, 8 martie, ca a discutat prin telefon cu primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, pentru a-i transmite ca sunt pregatite mai multe ajutoare pentru cetațenii din Ucraina, in contextul razboiului cu Rusia.„Am avut mai devreme o discuție telefonica…

- Cațiva soldați din armata ucraineana au fost filmați in timp ce cantau imnul național dupa un atac aerian. Imaginile au fost postate duminica pe Twitter de publicatia Visegrad 24 si a strans pana in acest moment sute de comentarii si aprecieri. Echipa muzicala a armatei ucrainene a cantat imnul național…

- In timp ce trupele ruse s-au apropiat joi de capitala Ucrainei Kiev, un șantier noroios dintr-un cartier local era plin de civilii care se pregpatesc de atac. In loc de case și birouri, ei faceau baricade antitanc uriașe, metalice, cunoscute sub numele de „arici”. Civilii din Kiev se pregatesc de atac…

- Intr-o declarație emisa marți dupa-amiaza, oficialii ruși au declarat ca forțele lor se pregatesc sa lanseze „lovituri de inalta precizie” impotriva „centrelor tehnologice ale Serviciului de Securitate ucrainean și celui de-al 72-lea centru principal din Kiev”.„Indemnam cetațenii ucraineni care sunt…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina pare sa nu se mai termine. Vitali Klitschko a facut un anunț important pentru ucrainieni. Primarul orașului Kiev va impune o noua stare de asediu in capitala Ucrainei. Cand va intra in vigoare și ce presupune aceasta decizie pentru cetațenii ucrainieni. Civilii vor avea…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat astazi consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Podoliak a mai spus ca presedintele Zelenski…

- „Principala noastra prioritate este sa avem grija de diplomatii rusi si de angajatii ambasadei si consulatelor generale. Pentru a le proteja vietile si siguranta, conducerea Rusiei a decis evacuarea personalului de la misiunile (diplomatice si consulare) din Ucraina, care va fi efectuata in viitorul…

- Parchetul ucrainean a cerut luni unui tribunal sa-l plaseze in detentie pe fostul presedinte ucrainean, miliardarul Petro Porosenko, sau sa-i impuna sa plateasca o cautiune in valoare de 30 de milioane de euro, informeaza News.ro . Un reprezentant al parchetului a cerut, in aceasta sedinta, o cautiune…