Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat, vineri, legea privind inregistrarea voluntara a femeilor in armata, adoptata de Rada Suprema pe 7 octombrie, transmite RBC, potrivit Rador.

Andri Ermak, șeful de cabinet al presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a comentat atacurile lansate de rusi, sambata dimineata, asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, acuzand ca "Rusia este o țara a teroriștilor, care recurg, din nou, la un razboi impotriva infrastructurii civile și a populatiei…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca tara sa detine numai 10% din capabilitatile de aparare aeriana necesare pentru a apara tara de atacurile cu rachete ale Rusiei, relateaza Rador.

Mai multe țari ale Uniunii Europene s-au opus celui de-al optulea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, potrivit jurnalistului Rikard Jozwiak, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, scrie Rador.

Orice "obiecte rusești" aflate pe teritoriul ucrainean ocupat sunt ținte militare legitime, iar contraofensiva Ucrainei face parte dintr-un razboi defensiv, a declarat miercuri un inalt consilier prezidențial ucrainean, anunța Rador.

Dupa refuzul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a negocia cu omologul sau rus, Vladimir Putin, Kremlinul a anuntat ca intenționeaza sa aștepte o schimbare de poziție sau pe un nou președinte al Ucrainei, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse,…

Militari ucraineni desfașurați in R.D. Congo in cadrul unei misiuni de menținere a pacii au revenit in țara pentru a sprijini defensiva impotriva Rusiei, transmite Rador.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a negat importanța primului transport de cereale la export din țara sa de la invadarea Rusiei, spunand ca acesta duce o fracțiune din recolta pe care Kievul trebuie sa o vanda pentru a ajuta la salvarea economiei sale distruse, scrie Reuters, potrivit mediafax.