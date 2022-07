Stiri pe aceeasi tema

- Armata din Belarus este unificata cu cea a Rusiei, impotriva Ucrainei, a anunțat șeful statului belarus, Aleksandr Lukașenko, cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin. Liderul de la Minsk a raspuns, astfel, criticilor internaționale, cu privire la faptul ca Belarus participa, aproape direct, la…

- Teritoriile pe care rușii le considera „eliberate” din regiunea ucraineana Zaporojie nu ar trebui sa ramana in afara granițelor de stat ale Federației Ruse, e declarația facuta de un membru al consiliului principal al administrației militaro-civile (MAC) din regiunea Zaporojie, Vladimir Rogov, preluata…

- Ucraina a cerut suplimentarea capacitatii portului roman Constanta pentru a-si exporta cerealele si de asemenea sprijin din partea statelor UE pentru ca acestea sa depoziteze pe teritoriile lor cereale ucrainene pe care Kievul nu le poate exporta prin Marea Neagra din cauza blocadei ruse, a declarat…

- Serviciile militare de informații ale Ucrainei au transmis ca se așteapta ca forțele ruse sa-și intensifice atacurile aeriene și cu rachete asupra infrastructurii critice din sudul țarii și sa incerce sa cucereasca intreaga coasta ucraineana a Marii Negre pana in Transnistria. Intre timp, continua luptele…

- In special, mesaje false relevante sunt trimise locuitorilor din Transnistria, presupus in numele SBU, dar partea ucraineana susține ca nu are nicio legatura cu aceasta și provocari similare, informeaza unian.net Trupele Federației Ruse se pregatesc sa efectueze un atac cu rachete asupra regiunii transnistrene.…

- ​Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU a vorbit la o sedinta a Consiliului de Securitate al organizatiei internationale despre adevaratul „eroism" al armatei ruse, care a fugit de langa Kiev cu toalete si alte bunuri furate, relateaza Ukraiinska Pravda. Serhiy Kislitsa a facut comentariile cu…

- Ucraina a apreciat pozitiv decizia R. Moldova „de interzicerea simbolurilor „Z”, „V” și a panglicii Sfantului Gheorghe”. Despre asta a scris ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba pe twitter, care a menționat ca a avut o discuție telefonica la acest subiect cu ministrul de Externe al R. Moldova,…

- Atacurile ruse continua in mai multe zone din Ucraina. In sud-est, rușii au preluat controlul asupra orașului Rubijne din regiunea Luhansk, iar in Mariupol, situația continua sa fie critica. Azovstal e „aproape de o catastrofa”, spune proprietarul uzinei, care confirma ca sunt peste 1.000 de civili…