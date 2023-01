Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa luni de lupte grele, inclusiv in ultimele saptamani, Forțele Armate ale Ucrainei au parasit (Soledar) și s-au retras de-a lungul periferiei catre poziții pregatite in prealabil”, a declarat purtatorul de cuvant militar Serhii Cerevati pentru AFP. Soledar este un mic orașel, cu aproximativ 10.000…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Armata ucraineana a negat vineri pierderea orasului Soledar, afirmand ca ''lupte violente'' au in continuare loc in acest mic oras din estul Ucrainei, dupa ce Rusia declarase mai devreme ca trupele sale au preluat controlul localitatii, transmite AFP. ''Lupte violente se desfasoara in continuare la…

- Guvernatorul din Donețk spune ca 559 de civili nu au putut fi evacuați din Soledar, pe masura ce luptele sangeroase continua pentru controlul orașului din estul Ucrainei, in mare masura distrus de atacurile rusești. Ucraina a respins afirmații liderului gruparii de mercernari Wagner și a precizat ca…

- Lupte aprige au izbucnit in Soledar, estul Ucrainei, unde Rusia incearca cu disperare sa schimbe cursul razboiului, inlocuind inca o data liderii militari, in timp ce Kievul pare mai aproape de asigurarea armelor grele occidentale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Armata rusa afirma ca soldații sai care și-au pierdut viața in timpul atacului ucrainean cu sisteme HIMARS asupra cazarmii din Makiivka sunt vinovați de propriile morți deoarece și-ar fi dezvaluit poziția, relateaza Hotnews . Menționam ca marți, 3 ianuarie, in Rusia au avut loc adunari publice pentru…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters.…