- Ucraina ia in calcul sa-si amane pana catre vara contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor sale ocupate de Rusia, pentru a fi sigura ca aceasta operatiune este suta la suta pregatita, a declarat premierul ucrainean, Denis Smihal, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul american The Hill,…

- Ucraina ar putea lansa o contraofensiva in vara, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmihal, care a sosit in Statele Unite dupa o vizita in Canada, intr -un interviu acordat publicației americane The Hill. El a explicat ca ofensiva va avea loc atunci cand Forțele Armate vor fi pregatite pentru…

- Dificultatile cu care se confrunta Ucraina in ceea ce priveste acumularea unui numar suficient de trupe, munitii si echipamente ar putea face ca armata sa sa fie "mult sub nivelul" obiectivelor initiale pe care Kievul si le-a propus pentru anticipata sa contraofensiva de primavara, ce vizeaza recucerirea…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Anthony Blinken, a anunțat ca urmeaza o mare contraofensiva a forțelor armate ucrainene, ce va incepe in saptamanile urmatoare, intr-un interviu acordat ediției franceze a Ouest-France . De asemenea, el a menționat ca poporul ucrainean este hotarat sa-și elibereze…

- Riscul unei confruntari nucleare este la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii, a avertizat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, sustinand ca Moscova se afla “de facto” intr-un conflict deschis cu Washingtonul din cauza razboiului din Ucraina. “Nu se pune problema” ca Rusia sa…

- Riscul unei confruntari nucleare intre Rusia si Statele Unite a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimele decenii, a afirmat miercuri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca cele doua tari sunt practic in conflict deschis din cauza razboiului din Ucraina.Tensiunile dintre…

- Rusia si Statele Unite raman in contact asupra New START, care limiteaza numarul de focoase nucleare strategice pe care cele doua puteri nucleare le pot desfasura, in pofida faptului ca Moscova si-a suspendat participarea la acord, a declarat vineri viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat…

- Rusia a fost dispusa sa negocieze cu Ucraina in primele luni ale razboiului, dar Statele Unite si alte tari occidentale au sfatuit Kievul sa nu poarte discutii, a declarat luni ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Associated Press.