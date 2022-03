Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, Aleksei Danilov, a declarat ca reprezentanti ai FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) au oferit informatii despre cecenii trimisi in Ucraina, ceea ce a ajutat la eliminarea grupului, au relatat marti mai multe media…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat, vineri seara, intr-o conferința de presa, ca Serbia este pentru pace și respectarea dreptului internațional. De asemenea, considera ca este greșit sa se incalce integritatea teritoriala a oricarei țari, inclusiv a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni Rusiei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- Secretarul Consiliului de Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a acuzat vineri Rusia de organizarea unor provocari in estul Ucrainei pentru a incerca sa provoace armata ucraineana sa raspunda, dar a adaugat ca tara sa va actiona pe cai pasnice pentru a dezamorsa criza, relateaza…

- Rusia incearca sa obțina retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a cerințelor sale de securitate, relateaza agenția de presa RIA Novosti . Propunerile Rusiei privind garanțiile de securitate cerute Occidentului includ retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, care s-au alaturat…

- Ucraina crede ca un grup de hackeri care au legatura cu serviciile secrete din Belarus a efectuat un atac cibernetic care a lovit site-urile web ale guvernului ucrainean saptamana aceasta, a declarat un inalt oficial de securitate ucrainean, potrivit Reuters. Serhiy Demedyuk, secretar adjunct al Consiliului…