- Ca raspuns la restricțiile impuse de Moldova la exportul de produse agricole ucrainene, guvernul pregatește o rezoluție pentru a interzice importurile din Moldova. Despre aceasta a declarat ministrul adjunct al Dezvoltarii Economice, Comerțului și Agriculturii - reprezentantul comercial al Ucrainei,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a declarat ca regiunea transnistreana, care nu se afla sub controlul autoritatilor de la Chisinau si pe teritoriul careia este prezenta armata rusa, obliga Ucraina sa mentina trupe la granita cu Republica Moldova. Oficialul a dat insa asigurari ca Ucraina…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, James Cleverly, va vizita Republica Moldova și Georgia in aceasta saptamana, anunțand noi finanțari pentru a spori reziliența regionala impotriva interferențelor rusești maligne. Astfel, potrivit unui comunicat , Chișinaul va primi din partea Londrei 10 milioane…

- Mihailo Podoliak, un consilier de rang al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, o indeamna pe Maia Sandu sa ia masuri mai ferme impotriva forțelor proruse care incearca sa destabilizeze Republica Moldova, avertizand ca situația din enclava transnistreana reprezinta un pericol continuu pentru autoritațile…

- In acest mod Chișinaul ar fi inlaturat pericolul ca obiectivul strategic sa fie preluat de armata rusa in timpul invaziei din Ucraina. Informația a fost furnizata de ministrul de Externe, Nicu Popescu, in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, potrivit ziarulnational.md.Potrivit lui Nicu Popescu, dupa…

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a reluat afirmația generalului Valeri Zalujnii, potrivit careia doua rachete rusești lansate spre Ucraina au traversat vineri, 10 februarie, spațiul aerian al Romaniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent . Ministerul roman al…