Kids Tâmpa, calificare în optimile Cupei Elitelor U16 ACS Kids Tampa Brașov a reușit sa se califice in optimile Cupei Elitelor U16 dupa ce a dispus, in deplasare, cu 2-0, de CFR 1907 Cluj. Brașovenii pregatiți de Ovidiu Mihai au avut evoluție solida, confirmand forma buna din ultima vreme, chiar pe terenul reprezentantei campioanei din Liga 1. Pe langa cele doua goluri, semnate de Dragoș Mihaescu și Horia Grideanu, „urșii” au mai avut și alte cateva situații bune de marca la poarta clujenilor. „Un meci reușit de Cupa contra unei echipe foarte bune. O formație care a stat foarte bine, mai ales din punct de vedere fizic. Baieții au dat dovada de mult… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

