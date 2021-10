Stiri pe aceeasi tema

- Durere nesfarsita in familia legendarului cantaret Petrica Mosie care s-a stins in urma cu mai bine de o saptamana pe un pat de spital, infectat cu coronavirus si nevaccinat. Marti s-a stins si una dintre fiicele indragitului pastrator de folclor autentic banatean, Lia Moise, in varsta de 51 de ani.…

- Monica Anghel a trecut prin momente cumplite, asta pentru ca vedeta a fost depistata cu COVID-19 in urma cu o saptamana. Artista a marturisit ca primele zile au fost foarte complicate pentru ea, caci s-a confruntat cu stari de amețeala, dureri mari de cap și alte simptome care i-au generat o stare permanenta…

- Liliana Mocanu, actrița din Las Fierbinți a fost infectata cu COVID-19. Prima care s-a infectat a fost fiica ei. Soția lui Firicel din Las Fierbinți a povestit intr-o emisiune de la Pro TV faptul ca este rapusa de boala și ca aștepta o salvare de foarte mult timp. Actrița a recunoscut ca nu se simte…

- Alina Eremia și-a ingrijorat fanii cu ultima sa postare din mediul online. Cantareața a fost diagnosticata pozitiv cu virusul COVID-19. Care este starea ei actuala de sanatate. Alina Eremia a luat COVID-19 Artista Alina Eremia și-a anunțat fanii, cu puțin timp in urma, ca a fost infectata cu virusul…

- Alina Eremia e infectat cu noul coronavirus. Cantareața și-a anunțat urmaritorii in urma cu puțin timp despre starea sa de sanatate. Vedeta spune ca in aceste momente e bine și se afla in autoizolare.

- Monica Anghel a fost infectata in urma cu cateva zile cu virusul Covid-19. Vedeta a facut primele declarații cu privire la starea de sanatate, dar și simptomele pe care le-a avut de-a lungul timpului. Iata cum se simte cantareața in aceste momente!

- Theo Rose a venit cu o veste extrem de trista pentru fani. Cunoscuta cantareața s-a infectat cu Covid-19 pentru a doua oara, așa ca nu o sa mai poata sa participe la concerte in urmatoarea perioada, fiind nevoita sa se ingrijeasca de starea ei de sanatate și sa ramana in casa. Theo Rose, anunț trist.…

- Theo Rose a fost infectata cu COVID-19! Artista a facut anunțul pe internet, dupa ce aceasta s-a tot plans fanilor sai ca nu se simte foarte bine. Cu toate acestea, vedeta a facut un test pentru depistarea virusului care a ieșit negativ, insa a declarat pe internet ca aseara a mai facut inca un test…