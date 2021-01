Stiri pe aceeasi tema

- Refugiatul libian care a ucis trei barbați și a ranit alți trei cu cuțitul intr-un atac din luna iunie a anului trecut a fost confdamnat la inchisoare pe viața, potrivit BBC . Pe 21 iunie, Khairi Saadallah, de 26 de ani, s-a apropiat de un grup de barbați care au beau in parcul public din localitatea…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un teste COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP.Chiar daca au un rezultat negativ la test,…

- Cinci minori, patru baieți și o fata cu vârstele de 13 și 14 ani, au fost arestați de poliția britanica fiind suspectați ca au planificat sa comita un omor dupa ce un baiat în vârsta de 13 ani a fost înjunghiat mortal în orașul Reading, relateaza BBC.Polițiștii…

- Marea Britanie a raportat aproape 40.000 de infectii noi, noua tulpina de coronavirus, care ar putea fi cu pana la 70% mai contagioasa decat versiunea originala, provocand cresterea la un nivel record a numarului de cazuri si al spitalizarilor. Numarul deceselor provocate de Covid-19, 744, este la cel…

- Cunoscutul medic Tudor Ciuhodaru a declarat ca daca Romania nu va testa extins, exista foarte mari șanse ca virusul sa ajunga și aici. Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia, au interzis zborurile din Marea Britanie. Tara Galilor a decis sa impuna o noua carantina nationala, in…

- Cantareata britanica regreta acum faptul ca a incalcat regulile de izolare impuse in Marea Britanie pentru a da o petrecere de ziua ei de nastere, a informat The Guardian. Rita Ora a implinit 30 de ani si a participat, sambata, 28 noiembrie, la o petrecere intr-un restaurant din vestul Londrei.Rita…

- O explicație mai puțin obișnuita a primit un judecator britanic de la o romanca prinsa circuland cu viteza mult peste limita legala, langa Londra, scrie ladbible.com, portal de știri editat in capitala britanica. Femeia a spus ca pur și simplu nu și-a dat seama ca ajunsese in Anglia.Mariana Minea, in…

- Politia londoneza a anuntat joi seara ca a arestat 104 persoane in capitala britanica pentru incalcarea masurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite BBC. Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii. ‘In aceasta seara, o multime de oameni…