- Numarul de insolvențe, suspendari, dizolvari și radieri de companii a crescut in 2021 fața de anul anterior, insa a ramas sub nivelul pre-pandemie din 2019. Cu toate acestea, numarul de companii nou-inființate a atins un nivel record in anul 2021, potrivit ultimei ediții a raportului KeysFin Macro Update.…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 5,81% in primele 11 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, fiind inregistrate 5.443 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Inmatricularile de persoane fizice si juridice din Romania au crescut in anul 2021 comparativ cu anul 2020. Clujul se afla pe locul doi, conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului.

- Slovacia a raportat vineri cel mai mare numar de infectari zilnice cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei de COVID-19, informeaza DPA. Potrivit statisticilor publicate vineri, in aceasta tara, care are o populatie de 5,5 milioane de locuitori, 15.278 de persoane au fost confirmate pozitiv…

- Peste 25.000 de PFA-uri (acronimul de la persoana fizica autorizata) noi au fost inregistrate in Romania in primele zece luni ale anului, arata datele Registrului Comertului. Numarul de PFA-uri nou-infiintate in perioada ianuarie – octombrie 2021 este cu 31% mai mare decat in perioada similara din 2020…

- Reprezentanții Ambulanței Prahova au publicat raportul solicitarilor avute de medici in luna octombrie. Potrivit documentului, in luna octombrie 2021 SAJ Prahova a inregistrat un numar de 24553 solicitari, iar in luna septembrie 2021 un numar de 14668 solicitari, rezultand o crestere de 67,4%.Cresterea…