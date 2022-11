Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu a divorțat in urma cu trei ani de tatal fiului ei, iar de atunci și pana de curand cantareața nu a vorbit despre niciun alt barbat care sa apara in viața. Totuși, de puțin timp anunța ca iese cu cineva, insa este la inceput. Iata ca acum cantareața ne transmite, in exclusivitate, ca nu…

- Gisele Bundchen și Tom Brady au anunțat divorțul. Celebrul model și starul NFL s-au separat dupa 13 ani de casnicie și au facut anunțul oficial vineri, 28 octombrie, in cadrul unor postari in mediul online.

- Sebastian Țopescu e baiatul comentatorului sportiv Cristian Țopescu. Baiatul, care a aparut de curand la „Chefi la cuțite”, la Antena 1, iar acum, intr-un interviu pentru Click , a facut dezvaluiri despre viața personala. Tanarul este din București, este fashion editor și stilist și obișnuiește sa calatoreasca…

- Un nou scandal amoros și-a facut loc in familia Kardashian-Jenner. De data aceasta este vorba despre Kylie Jenner și Travis Scott. cei doi formeaza un cuplu de cațiva ani buni și impreuna au doi copii. Celebrul rapper este acuzat ca o inșala pe celebra vedeta de peste ocean cu o persoana publica, insa…

- Are doar 25 de ani, insa poate concura serios cu sora sa mai mare, Kim Kardashian, cand vine vorba de formele voluptuoase. Dovada consta in ultima apariție a lui Kylie Jenner pe rețelele sociale.

- In ediția de astazi de la Mireasa, concurenții au fost puțin mai tensionați decat de obicei și asta pentru ca Inga și Andrei s-au desparțit. Iata care este motivul pentru care cei doi concurenți au luat aceasta decizie!

- BILD scrie ca refuzul de a-l transfera pe Cristiano Ronaldo a dus la ruptura dintre Thomas Tuchel și noua conducere a lui Chelsea. Todd Boehly, acționarul majoritar, l-ar fi vrut pe CR7 pe Stamford Bridge. In vara, impresarul lui Cristiano Ronaldo a batut la „ușa” lui Chelsea, intr-un moment in care…