Actrița Kelly McGillis, binecunoscuta pentru rolul instructoarei Charlotte ”Charlie” Blackwood din filmul de succes „Top Gun” (1986), sub regia lui Tony Scott , a aparut in public dupa foarte mult timp. Vedeta americana in varsta de 60 de ani nu mai seamana deloc cu cea de pe micile ecrane. La aproape 32 de ani de la... Read More Post-ul Kelly McGillis din „Top Gun”, apariție rara dupa 32 de ani. Cum s-a transformat actrița apare prima data in TaBu .