Stiri pe aceeasi tema

- Coliția de guvernare s-ar putea destrama daca USR PLUS nu primește ce iși dorește. Anunțul a fost facut de Dan Barna. Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, afirma intr-un bilant la 8 luni de guvernare adresat conducerii USR PLUS, ca nu este multumit de progresul guvernarii, invocand inclusiv blocajul…

- "Nu este problema daca vine sau nu al patrulea val, pentru ca al patrulea val este in momentul de fața in fața noastra. Faptul ca Terapie Intensiva au inceput sa se adune pacienții, denota clar acest lucru. Practic, pacienții care sunt in Terapie Intensiva reprezinta acel procent de 5% de cazuri severe…

- CARAS-SEVERIN – Presedintele Consiliului Judetean sustine ca nu se impiedica de criticile celor din jur si isi vede de dezvoltarea judetului, aducand si exemple in acest sens! Pe langa diverse tronsoane de drum scoase la licitatie pentru a fi reparate in limita sumelor de bani disponibile, Romeo Dunca…

- ”Dincolo de epitete de televizor, au avut loc discuții in aceasta saptamana la Ministerul Justiției, impreuna cu colegii din coaliție. Maine vom avea o noua ședința in care vom incerca sa vedem daca putem ajunge la un compromis prin care preocuparile fiecaruia dintre parteneri sa-și gaseasca materializarea…

- În politica orice este posibil, declara Dan Barna întrebat daca s-ar putea rupe Coaliția din cauza UDMR care pune condiții pentru desființarea SIIJ. Uniunea condusa de Kelemen Hunor vrea ca infracțiunile din justiție sa fie de competența Parchetului General, nu DNA. Amendamentul…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a afirmat, miercuri, ca trebuie acceptata decizia CCR in legatura cu Avocatul Poporului, pentru ca altfel „facem tara varza”. Vicepremierul considera ca ar trebui sa fii un pic inconstient sa deschizi acum din nou procedura de revocare.

- Premierul Florin Cițu a ținut sa descrie puțin din experiența americana dupa ce a fost, alaturi de președintele Iohannis, la recepția organizata de Ziua Americii: „Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spalat vase”. El susține ca sunt multe lecții pe care le-am invațat cu toții de la SUA, iar unele…