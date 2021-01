Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor vrea ca școala sa inceapa fața in fața din 8 februarie. El a spus la RFI autoritațile iau in calcul și scenariul ca elevii sa revina fizic in banci doar in anumite localitați, unde exista mai puține cazuri de COVID-19.

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca isi doreste redeschiderea scolilor, insa a subliniat ca acest lucru este conditionat de pandemia de COVID-19. „Am avut o discutie si cu domnul Kelemen Hunor, si cu domnul Barna si eu vreau sa fie redeschise scolile, sa deschidem si restaurantele, am spus…

- Școlile nu se vor redeschide in format fizic la sfarșitul vacanței de iarna, in data de 11 ianuarie 2020, potrivit ministrului Educației, Sorin Campeanu, scrie edupedu.ro. Copiii de gradinița și elevii di...

- UDMR vrea sa deschida școlile din prima luna a anului 2021. Kelemen Hunor spune ca încearca sa își convinga colegii de coaliție pentru a redeschide școlile din luna ianuarie, cel puțin pentru elevii din clasele primare. „Eu…

- Liderul AUR, George Simion, a anuțat ca i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa redeschida de urgența școlile din Romania. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci doua banane pe zi "I-am cerut președintelui sa se redeschida școlile urgent.…

- Presedintele PMP Iasi, Petru Movila, candidat din partea formatiunii politice pentru inca un mandat in Camera Deputatilor, sustine ca elevii trebuie sa aiba sanse egale la educatie si cere redeschiderea scolilor. "Scolile trebuie redeschise pentru ca altfel vom fi o societate de diletanti si de analfabeti…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, face din nou apel la autoritați pentru redeschiderea școlilor, chiar de Ziua Naționala. Acesta susține ca masura ar fi in interesul copiilor, al profesorilor și al parinților care ar avea posibilitatea sa se intoarca la munca. „ROMANIA EDUCATA??? Putem, macar…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta, considera ca inchiderea scolilor pentru o perioada atat de lunga se va dovedi catastrofala pentru elevii din actuala generatie, care vor deveni dependenti de telefoane si tablete. Victor Ponta cere redeschiderea scolilor si avertizeaza asupra…