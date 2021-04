Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente decisive pentru soarta coalitiei. Marea confruntare a liderilor PNL si USR PLUS s-a incheiat. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca este convins ca iși dorește menținerea coaliției și ca cele patru ore de discuții au fost constructive.

- Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni, la Parlament, dupa 4 ore de discutii in coalitie, ca nu s-a gasit calea de iesire din conflict. „Am avut o discutie constructiva, am stabilit ca trebuie sa continuam maine discutia, sa vedem cum putem iesi din acest impas asa incat…

- Cei de la USR-PLUS au cerut schimbarea premierului Florin Cițu, iar in locul acestuia sa vina președintele PNL, Ludovic Orban. Liderul PNL a spus ca a discutat cu cei de la USR-PLUS și le-a explicat ca el este de acord cu remanierea lui Vlad Voiculescu și le-a cerut sa faca o analiza obiectiva, pentru…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Florin Citu l-a informat in aceasta dimineata despre decizia de a-l revoca pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii si accepta aceasta masura, fiind "prerogativa premierului".

- ​Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat ca îsi doreste o continuitate pentru 8 ani a actualei coalitii de guvernare, el adaugând ca este exclusa posibilitatea ca parlamentarii UDMR sa sustina vreo motiune de cenzura în urmatorii patru ani."Eu, când am…

- Coaliția de guvernare nu susține acordarea a 12 calatorii gratuite cu trenul pentru studenți. Coaliția de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR a decis, luni, sa nu susțina amendamentul care ar oferi studenților 12 calatorii gratuite cu trenul, pe langa reducerea de 50% la achiziționarea biletelor. Liderii…

- „A fost o creșterea a pensiilor din sistemul public de 14%, anul trecut, iar in 2021 acestea sunt mai mari decat anul trecut, insa guvernul a hotarat sa mai creasca pensiile abia in 2022. Este o decizie corecta, iar in termen de 4 ani de zile creșterea va fi de aproape 43%. Așadar, urmatoarea indexare…

- Modul de funcționare al Coaliției de guvernare este „un dans in trei” și pe masura ce lucrurile avanseaza este normal ca nu toți din partide sunt 100% de acord, a spus Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS, despre informațiile privind nemulțumirile lui Florin Cițu. Micile necajeli din…