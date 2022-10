Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a explicat ca in Romania sunt peste 9,25 milioane de consumatori de energie casnici si circa 360.000 de consumatori non-casnici care beneficiaza de plafonarea pretului de catre Guvern. Kelemen Hunor a precizat ca efortul bugetar al statului este de circa 41 de miliarde de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. In cadrul unei conferinte…

- Senator Ovidiu Puiu: „Act de sabotaj sau nu, avariile de la conductele Nord Stream sunt cea mai mare scurgere de gaze cu efect de sera inregistrata vreodata in lume. Milioane de tone de metan au fost eliberate in atmosfera, mai mult decat dublu fața de cel mai mare dezastru cunoscut pana acum, cel de…

- ”Peste 40 de milioane de incarcatoare de telefon mobil, ce nu mai sunt folosite, se afla in casele romanilor. Prin iesirea din uz, acestea devin deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) ce ar trebui colectate si oferite spre reciclare, pentru a nu afecta mediul inconjurator si pentru a…

- Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a afirmat, marti, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, intr-o intalnire cu presa, informeaza…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Vladimir Trebici a pledat pentru implementarea unei politici demografice in Romania inca din 1994, cand a avertizat, intr-un articol, ca vom pierde milioane de cetațeni pana in 2025. Sociologul, care a decedat in 1999, remarca faptul ca romanii „au alergie” la acest subiect din cauza politicii demografice…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care se acorda 358 milioane de euro pentru refacerea capacitatii de rezilienta microintreprinderilor si IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 si se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59,…