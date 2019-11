Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, a obținut in județul Teleorman 433 de voturi la scrutinul de duminica, deși in județ traiesc, potrivit recensamantului din 2011, doar 18 etnici maghiari, potrivit Mediafax.ro.Kelemen Hunor a obținut și duminica sute de voturi in județul…

- Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, a obtinut un scor execelent in Teleorman, judet unde locuiesc doar 18 cetateni de etnie maghiara. Candidatii UDMR obtin voturi preponderent in zonele cu populatie de etnie maghiara si obtinand majoritatea in Harghita si Covasna.

- Presedintele Klaus Iohannis a obtinut 35,86% din voturile exprimate duminica in judetul Satu Mare, fiind urmat de candidatul UDMR, Kelemen Hunor, cu 26,22% si candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 15,45%, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Judetean (BEJ), Sebastian…

- Klaus Iohannis a obtinut cele mai multe voturi in judetul Cluj la alegerile prezidentiale de duminica, fiind urmat de Dan Barna si de Viorica Dancila. Conform rezultatelor finale ale BEJ Cluj, Klaus Iohannis, sustinut de PNL, a obtinut 42,09% (150.204 voturi), urmat de candidatul USR PLUS, Dan Barna,…

- Ceea ce estimam dupa cateva ore de la inchiderea urmelor s-a dovedit a fi adevarat, PNL, prin candidatul sau a caștigat lejer alegerile prezidențiale cu 36,38%, obținand 70890 voturi. Pe locul doi a venit PSD-il cu Viorica Dancila, care a primit 50923 voturi. Mult mai puțin decat se aștepta toata lumea…

- Presedintele Klaus Iohannis a obtinut peste 41.000 de voturi in judetul Satu Mare, fiind urmat de candidatul UDMR, Kelemen Hunor, si candidatul PSD - Viorica Dancila, potrivit datelor date publicitatii de catre Biroul Electoral Central.Potrivit sursei citate, in urma centralizarii voturilor…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la Presedintia Romaniei, a obtinut peste 60% dintre voturile valabil exprimate in judetul Covasna, fiind urmat la mare distanta de Klaus Iohannis, releva numaratoarea paralela efectuata de organizatia judeteana a UDMR. Potrivit acesteia, din totalul de 65.527…

- 14 candidati au intrat in cursa pentru Cotroceni, potrivit Biroului Electoral Central. RomaniaTV.net a analizat declaratiile lor de avere si va arata ce masini detin candidatii care lupta pentru functia de presedinte al Romaniei. BEC a stabilit ordinea candidatilor la prezidentiale pe buletinele…