Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei internationale de atletism (World Athletics), Sebastian Coe, i-a avertizat pe sportivi ca indiferent de faima lor nu vor fi protejati impotriva suspendarilor pentru dopaj si ca vor fi avea sanse mici pentru a scapa nepedepsiti daca vor trisa la Jocurile Olimpice de la Tokyo…

- Președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca nu vrea sa discute liderul de-facto de la Tiraspol Vadim Krasnoselskii, transmite IPN.„Eu voi munci ca se rezolv problemele cetațenilor, atunci când vor aparea aceste probleme. Eu ma întâlnesc cu oameni care…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a facut o declaratie surprinzatoare, joi seara, in cadrul unei emisiuni la Moldova 1. Maia Sandu a afirmat ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

- Alegatorul care in ziua votarii se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde si-a stabilit resedinta, alta decat domiciliul, voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea de resedinta, indiferent de data stabilirii acesteia, chiar si daca dovada de resedinta…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura a transferat aproape 300 de milioane de lei sub forma de compensații producatorilor agricoli ce au suferit de pe urma consecințelor provocate de calamitațile naturale in acest an.

- Fostul ofițer SRI Daniel Florea fața in fața cu procurorul Mircea Negulescu The post Ora 18:00 – Culisele statului paralel – Cum funcționa unitatea de elita de la DNA Prahova appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ora 18:00 – Culisele statului paralel – Cum funcționa unitatea de elita…

- Un interviu de excepție in exclusivitate pentru stiripesurs.ro acordat de Ambasadorul Republicii Turcia la București, excelența sa Fusun Aramaz. In cadrul interviului ambasadorul a facut referire la relațiile tradiționale excelente dintre Turcia și Romania, dar și despre provocarile geostrategice…

- Este o masinuta electrica cu doua locuri, ideala pentru transportul urban, cu dimensiuni si greutate reduse. Autonomia sa este de 100-120 Km si atinge o viteza maxima de 45Km/h gratie unui motor cu o putere de 5 kw. Incarcarea se poate face la prize standard de 220-230V. Aceasta masina poate fi cumparata…