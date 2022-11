Stiri pe aceeasi tema

- ”Prysmian Group isi reafirma sustinerea pentru Romania si demareaza campania de angajare pentru noul Centru de Excelenta IT din Slatina. In ultimii ani Prysmian a investit peste 60 de milioane de euro in Romania, fiind alaturi de comunitatea locala din Slatina, prin cele 1.500 de locuri de munca in…

- ”Stiti foarte bine ca o treime dintre romani sunt platiti cu salariul minim pe economie. Acest luycru e un pic diferit fata de tarile mai dezvoltate din Europa, nu este atat de mare acest procentaj, sunt 1,5 sau 1,7 milioane de romani platiti cu salariul minim pe economie. In Germania de trei ori s-a…

- ”Ar trebui in primul rand ca ANRE impreuna cu Ministerul Energiei sa puna presiune pe furnizori, distribuitori, ca acestia sa angajeze, daca e cazul, oameni mai multi si sa rezolve aceasta problema (a emiterii facturilor la timp – n.r.)”, a afirmat Rares Bogdan, vineri seara, la Realitatea Plus. …

- Grija romanilor cu privire la rezervele de gaze ar trebui sa scada odata cu anuntul facut de secretarul de stat de la Ministerul Energiei, George Sergiu Niculescu, care se afla in vizita la un eveniment la Techirghiol. Intrebat de cotidianul ZIUA de Constanta legat de starea rezervelor, reprezentantul…

- Elena Udrea, condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca nu este de acordul cu „modul in care principiul mentinerii legaturii cu familia este legiferata” in Romania. Fostul ministru spune ca mamele condamnate nu pot tine legatura…

- „ Ideea ca ministrul Energiei ar fi propus un plan mai mic pentru compensarea facturilor este un fake news. Nu de la ministrul energiei a venit o asemenea propunere. Se discuta mai multe scenarii, dar propuse de ANRE. Nu s-a iesit cu nicio decizie si nici macar nu vom iesi cu fel de fel de scenarii…