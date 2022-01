Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Statele Unite acuza vineri Rusia de faptul ca a "prepozitionat" agenti in Ucraina cu scopul de a efectua o operatiune care sa poata servi drept "pretext al unei invazii" a fortelor Moscovei, relateaza AFP. "Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea sa creeze piesa cu piesa un pretext al unei invazii,…

- Rusia se opune avansarii in continuare a NATO spre est și aderarea la Alianța Nord-Atlantica a unor noi țari, inclusiv Moldova, Ucraina și Georgia, precum și revenirea trupelor NATO la starea din 1997. In același timp, Statele Unite și NATO incearca sa exprime ginduri complet salbatice despre legalitatea…

- „In cazul mentinerii liniei foarte clar agresiva a colegilor nostri occidentali, vom lua masuri de represalii militare si tehnice adecvate”, a declarat Vladimir Putin in timpul unei interventii in fata cadrelor armatei ruse si ale Ministerului Apararii.„Intarirea la frontierele ruse a unor formatiuni…

- Presedintii Rusiei si Chinei, Vladimir Putin si Xi Jinping, au stabilit miercuri, in cadrul unei videoconferinte, sa intensifice cooperarea in domeniul apararii si sa respinga ingerintele Occidentului, liderul de la Beijing semnaland ca sustine cererea Moscovei de a primi garantii din partea NATO,…

- In ajunul intrevederii lui Joe Biden cu Vladimir Putin, Washingtonul da un nou avertisment Moscovei, iar, spun analiști politici din ambele capitale, convorbirile celor doi lideri ar putea fi lungi și marcate de asperitați. Inca inaintea intalnirii, Washingtonul anunța din nou, clar: daca Rusia ataca…

- Statele Unite au cerut, miercuri, Rusiei sa-și retraga trupele de la granița cu Ucraina și au avertizat ca o invazie a trupelor Moscovei ar declanșa sancțiuni mai puternice decat cele instituite pana in prezent, transmite presa internaționala.

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenskiy a declarat vineri ca a primit informații conform carora un grup de ucraineni și ruși planuiește o lovitura de stat impotriva sa, care ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza CNN și Reuters.Afirmațiile lui Zelenskiy au fost facute in timpul unei conferințe…