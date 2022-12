Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cheltuie anual 4,3 miliarde de lei pe mezeluri, indicator care a crescut in ultimii ani, iar in primul semestru datele companiei de cercetare Market Vector arata o usoara majorare a cheltuielilor romanilor pe acest tip de produse.

- Societatea e intr-o continua mișcare, suntem supuși la noi și noi schimbari in fiecare zi. Totul se modifica in jurul nostru cu o viteza amețitoare. Și uite așa am ajuns sa petrecem din ce in ce mai mult timp la birou, dar mai ales in Social Media, uitand categoric de lucrurile marunte și de acele […]…

- Directorul Liceului cu Program Sportiv din Suceava, profesorul Ciprian Anton, este incantat de interesul manifestat de elevii de clasa a VIII-a fața de unitatea de invațamant pe care o coordoneaza. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, LPS se afla pe…

- Aproape 8,5 milioane de cautari au fost facute, de la inceputul anului, pe eJobs.ro de catre candidații aflați in cautarea unui loc de munca. Cu o medie de 35.000 de joburi nou postate in fiecare luna, 2022 a fost cel mai bun an pentru piața muncii din acest punct de vedere, in timp ce numarul […] The…

- La finalul campaniei Black Friday 2022, Mobexpert, cel mai mare retailer de mobilier din Romania, a inregistrat peste 41.000 de comenzi, online și in magazine, iar valoarea totala a acestora a crescut cu 13% comparativ cu anul trecut.

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a anunțat ca Bucovina este in topul preferințelor turiștilor pentru minivacanța de Ziua Naționala a Romaniei, din perioada 30 noiembrie – 4 decembrie. Niculai Barba a spus ca in momentul de fața gradul de ocupare din unitațile de ...

- Gruparea de Jandarmi Mobila Constanta in topul preferintelor Ieri, 07 noiembrie, pentru 8 absolventi ai scolilor militare de profil a fost prima zi din cariera de jandarm. Intr un cadru oficial, comanda unitatii le a prezentat aspecte legate de istoricul unitatii, complexitatea si importanta misiunilor…

- Topul preferințelor romanilor pentru munca in strainatate a suferit schimbari in luna septembrie, Italia și Spania, care pana nu de mult timp au fost preferate de romani, ajungand pe locurile 10 și 11 in topul accesarilor. Interesul romanilor pentru angajari care privesc munca in strainatate și joburile…